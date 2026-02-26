Tíu lærisveinar Freys töpuðu naumlega – Evrópuvegferðinni lokið í bili

Frábærri vegferð Freys Alexanderssonar og hans lærisveina í Brann í Evrópudeildinni lýkur í umspilinu, en liðið tapaði gegn Bologna í kvöld.
Ítalska liðið vann fyrri leikinn í Noregi 0-1 og því á brattann að sækja. Verkefnið varð enn strembnara þegar Daninn Jacob Lungi Sorensen fékk rautt spjald á 37. mínútu og Brann varð manni færra. Dómurinn var heldur harður.
Liðið gafst ekki upp en það var Joao Mario sem skoraði eina mark leiksins fyrir Bologna eftir um tíu mínútur af seinni hálfleik. Lokatölur 1-0 og 2-0 samanlagt.
Jón Dagur Þorsteinsson og Kristall Máni Ingason byrjuðu báðir fyrir Brann, en Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru enn á meiðslalistanum.
Nottingham Forest tapaði 1-2 gegn Fenerbahce á heimavelli, en það kom ekki að sök eftir 0-3 sigur á útivelli í fyrri leiknum.
Úrslit kvöldsins
Bologna 1-0 Brann (2-0 samanlagt)
Celta Vigo 1-0 PAOK (3-1 samanlagt)
Nottingham Forest 1-2 Fenerbahce (4-2 samanlagt)
Framlenging er nýhafin í leik Genk og Dinamo Zagreb.