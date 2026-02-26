Segja Arsenal og United að þau eigi ekki séns

Inter hefur veifað frá sér áhuga frá Arsenal og Manchester United á ungstirninu Francesco Pio Esposito. Frá þessu greinir ítalski blaðamaðurinn Nicolo Schira.
Sóknarmaðurinn efnilegi er talinn ein helst von ítalsks fótbolta um þessar mundir og hjá Inter líta menn á hann sem lykilmann í framtíðaruppbyggingu félagsins.
Bæði stjórinn Cristian Chivu og Piero Ausilio, yfirmaður knattspyrnumála, eru sagðir telja hann ósnertanlegan.
Arsenal og United hafa fylgst grannt með gangi mála hjá Esposito en Inter hefur gert þeim það ljóst að félagið hafi engan áhuga á að ræða sölu.