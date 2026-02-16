Vilja meina að þetta sé hrein og klár pilla á Manchester United

Manchester City virtist senda nágrönnum sínum í Manchester United netta pillu á samfélagsmiðlum eftir 2-0 sigur á Salford City í fjórðu umferð enska bikarsins um helgina.
Eftir leikinn birti City færslu á X þar sem stóð: „Sigur í 41. leik tímabilsins.“ Margir túlkuðu það sem skot á United, sem féll úr leik í fyrstu umferð bæði í deildarbikarnum og bikarnum og spilar ekki í Evrópu á leiktíðinni.
United mun því aðeins leika 40 leiki á leiktíðinni, á meðan City heldur áfram í mörgum keppnum. Enskir miðlar eru á því að þetta hafi verið klárt skot á erkifjendurna.