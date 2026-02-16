Rosaleg breyting með Messi á svæðinu – Þetta er aukningin í tekjum frá komu hans

Koma Lionel Messi til Inter Miami hefur haft gífurleg áhrif á félagið, bæði innan vallar sem utan. Samkvæmt nýjustu tölum hafa tekjur félagsins rokið upp frá um 56 milljónum dollara áður en Messi kom til félagsins og upp í um 200 milljónir dollara eftir komu hans.
Messi hefur ekki aðeins aukið tekjur heldur einnig skilað árangri á vellinum. Með honum í liðinu hefur Inter Miami unnið titla og vakið heimsathygli, sem hefur leitt til aukinnar miðasölu, styrktarsamninga og sölu á varningi.
Leikir liðsins hafa verið uppseldir oftar en áður og áhugi á félaginu hefur aukist verulega bæði í Bandaríkjunum og á alþjóðavísu.
Þessi uppgangur endurspeglast í verðmati félagsins. Inter Miami er nú talið verðmætasta félag MLS-deildarinnar, metið á um 1,35 milljarða dollara. Áhrif Messi fara því langt út fyrir mörk vallarins og hafa breytt stöðu félagsins á skömmum tíma.
Ljóst er að komu argentínska heimsmeistarans hefur markað tímamót í sögu Inter Miami og MLS-deildarinnar í heild.