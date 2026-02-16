Kristín yfirgefur Íslandsmeistarana og semur við Fram

Kristín Barboza, efnilegur varnarmaður, er gengin í raðir Fram frá Breiðabliki.
Bæði lið leika í Bestu deildinni, en Fram hélt sér uppi sem nýliði í fyrra á meðan Breiðablik varði Íslandsmeistaratitilinn.
Þess má geta að Kristín lék á láni með Haukum í Lengjudeildinni í fyrra.
Tilkynning Fram
Við hjá knattspyrnudeild FRAM erum virkilega ánægð að tilkynna það að Kristín Barboza hefur gert tveggja ára samning við FRAM.
Kristín er hafsent og kemur hún til FRAM frá Breiðablik. Hún er fædd 2008 og á hún 16 landsleiki fyrir yngri landslið Íslands.
Við erum virkilega spennt að fá að fylgjast með Kristínu í bláu treyjunni á komandi tímabili.
Velkomin í FRAM.