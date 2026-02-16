Fyrrverandi starfsmaður Manchester United gagnrýnir leikmann liðsins – Segir hann hafa gjörbreyst með tímanum

Fyrrverandi starfsmaður Manchester United, Rod Thornley, hefur gagnrýnt Marcus Rashford og segir framherjann hafa kastað ferli sínum hjá félaginu frá sér.
Thornley starfaði sem nuddari hjá United á árunum 2001 til 2019 og vann með Rashford undir lok veru sinnar á Old Trafford. Í viðtali við The Busby Way Podcast sagði hann að Rashford hefði breyst með tímanum.
„Hann varð óhamingjusamur. Ég sá leikmann sem var glaður og yndislegur strákur breytast. Áran yfir honum var ekki góð,“ sagði Thornley og bætti við að það hefði síðan smitast inn á völlinn, hann hafi skort orku og ákefð.
Rashford, sem sló í gegn með tveimur mörkum í frumraun sinni árið 2016, hefur leikið yfir 400 leiki fyrir United. Eftir að hafa ekki náð saman við þáverandi knattspyrnustjóra Ruben Amorim fór hann á láni til Barcelona síðasta sumar.
Hjá Barcelona hefur hann fundið taktinn á ný, skorað 10 mörk og lagt upp 13 í 34 leikjum.