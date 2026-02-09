Telja sig vita hver framdi morðið um helgina og hvaða vopn hann notaði

Fyrrverandi argentínski knattspyrnumaðurinn Lucas Ignacio Pires er látinn eftir að hafa orðið fyrir alvarlegum áverkum í slagsmálum á götu í Buenos Aires-héraði. Lögregla hefur hafið morðrannsókn vegna málsins.
Pires, sem var 29 ára og lék áður sem framherji í argentínsku B-deildinni með Club Almirante Brown, á að hafa lent í átökum við einn bróður sinn í úthverfinu Rafael Castillo á föstudagskvöld. Samkvæmt erlendum miðlum hlaut hann djúpan skurð á hægri framhandlegg sem skar í sundur slagæð og olli miklu blóðtapi.
Hann var fluttur á sjúkrahús þar sem reynt var að bjarga lífi hans, en lést skömmu síðar þrátt fyrir viðleitni lækna. Eftir að andlát hans var staðfest hófu yfirvöld leit að hinum grunaða. Talið er að einn bræðra hans beri ábyrgð á árásinni og að hann hafi yfirgefið vettvang. Talið er að bróðir hans hafi notað brotna glerflösku.
Lögregla skoðar nú upptökur úr öryggismyndavélum sem eiga að hafa náð atvikinu. Rannsókn málsins stendur yfir.
Pires átti feril í neðri deildum argentínsks fótbolta eftir tíma sinn hjá Almirante Brown. Í yfirlýsingu frá félaginu var hans minnst og fjölskyldu hans og aðstandendum sendar samúðarkveðjur. Andlát hans hefur vakið sorg í knattspyrnusamfélaginu á svæðinu.