Var að verða brjálaður á spurningaflóði blaðamanns – Myndband

Karim Benzema var fremur harður við blaðamann eftir að hafa skorað þrennu í frumraun sinni fyrir Al Hilal í 6-0 útisigri gegn Al Akhdoud í sádiarabísku úrvalsdeildinni.
Benzema, sem er 38 ára, gekk til liðs við Al Hilal á mánudag eftir að hafa hafnað nýjum samningi hjá Al Ittihad. Félagaskiptin vöktu mikla athygli, ekki síst vegna fregna um að Cristiano Ronaldo væri ósáttur við að önnur stórlið deildarinnar fengu betri styrkingar en hans lið, Al-Nassr.
Eftir leikinn var Benzema ítrekað spurður hvers vegna hann hefði yfirgefið Al Ittihad. Hann svaraði pirraður og bað blaðamenn að einbeita sér að leiknum sjálfum. „Viljið þið tala um leikinn eða eitthvað annað? Talið um leikinn,“ sagði Frakkinn.
Þegar hann var spurður hvort leikmenn Al Hilal hefðu hjálpað honum meira en fyrrverandi liðsfélagar hans svaraði Benzema snaggaralega að hann hefði ekki sagt það, heldur haf honum einfaldlega liðið liði vel á vellinum. Hann varð enn ósáttari þegar spurt var hvers vegna hann hefði ekki kvatt leikmenn Al Ittihad.
Hér að neðan má sjá þetta.
🚨| Karim Benzema visibly loses his cool after a journalist repeatedly questions him about Al-Ittihad. 😬🔥
📹 @MaanAlquiaepic.twitter.com/yXHl4M1JeW
— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) February 6, 2026