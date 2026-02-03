Hátt verðlag á HM vekur áfram upp furðu – Bílastæði kostar 36 þúsund og er langt í burtu

Gagnrýni á FIFA heldur áfram að aukast vegna verðlagningar fyrir HM 2026, en nú hafa nýjar upplýsingar um bílastæði vakið mikla athygli. Stuðningsmenn í Bandaríkjunum og víðar hafa þegar kvartað yfir háu miðaverði, þar sem ódýrustu miðar á suma leiki í riðlakeppni kosta hundruð dollara.
Samkvæmt frétt Henry Bushnell hjá The Athletic er FIFA nú að selja bílastæðapassa fyrir leiki á SoFi Stadium í Los Angeles á 250 til 300 dollara fyrir hvern leikdag og hvert stæði. Það hefur vakið furðu að þessi bílastæði eru staðsett í yfir 1,5 kílómetra fjarlægð frá leikvanginum.
SoFi-leikvangurinn mun hýsa átta leiki á mótinu. Opnunarleikur Bandaríkjanna og einn fjórðungsúrslitaleikur eru meðal þeirra sem kosta 300 dollara í bílastæði.
Í landi þar sem almenningssamgöngur eru víða takmarkaðar telja margir að þetta leggi óþarfa kostnað á stuðningsmenn. Umræðan um aðgengi og kostnað við HM 2026 virðist því aðeins vera að hefjast.