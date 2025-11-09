Vilja bjóða United leikmann í skiptum til að fá Zirkzee

Manchester United eru sagðir eiga í viðræðum um möguleg skipti sem gætu sent Joshua Zirkzee aftur til Serie A eftir erfiðan tíma hjá félaginu.
Zirkzee kom til United frá Bologna sumarið 2024 fyrir 36 milljónir punda, en hefur ekki náð fasts sæti í liði Ruben Amorim. Hann hefur spilað aðeins fimm leiki á tímabilinu og ekki byrjað einn einasta þeirra, samtals spilað aðeins 82 mínútur.
Samkvæmt ítölskum miðlum vill Roma fá Zirkzee í janúar þar sem leikmaðurinn þarf reglulegt spil til að eiga möguleika á að komast í landslið Hollands fyrir HM 2026.
Roma eru sagt tilbúð að senda úkraínska framherjann Artem Dovbyk í hina áttina. Dovbyk skoraði 17 mörk á sínu fyrsta tímabili hjá Roma en hefur átt erfiðara uppdráttar á þessu ári.
Manchester United eru þó ekki taldir hafa áhuga á Dovbyk og því eru skipti ólíkleg eins og staðan er í dag.