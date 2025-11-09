Amorim virðist óttast það versta varðandi Sesko

Framherjinn Benjamin Sesko hjá Manchester United þurfti að fara meiddur af velli með hnémeiðsli í 2-2 jafntefli liðsins gegn Tottenham, og þjálfarinn Ruben Amorim gaf í skyn að félagið gæti styrkt sóknarlínuna í janúar.
Sesko kom inn á sem varamaður á 58. mínútu á Tottenham Hotspur vellinum, en gat aðeins spilað í um 30 mínútur áður en hann þurfti að yfirgefa völlinn eftir að hafa fengið aðhlynningu.
United þurfti að klára leikinn tíu leikmenn, þar sem Amorim hafði þegar notað allar skiptingar sínar.
Eftir leikinn, sem var fimmti taplausi leikur United í röð, ræddi Amorim meiðslin á blaðamannafundi. „Við þurfum að athuga þetta. Hann fann eitthvað í hnénu, við sjáum til,“ sagði hann.
Aðspurður hvort meiðslin gætu verið alvarleg, svaraði hann: „Ég hef enga hugmynd. Þegar um hné er að ræða, þá vitum við aldrei.“
Amorim viðurkenndi jafnframt að félagið gæti þurft að íhuga nýjan framherja í janúar, eftir niðurstöðu skoðunarinnar.