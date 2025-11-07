Tvenna hjá Manchester United

Báðir verðlaunahafar ensku úrvalsdeildarinnar fyrir októbermánuð koma frá Manchester United, en Ruben Amorim var valinn stjóri mánaðarins og Bryan Mbeumo leikmaður mánaðarins.
Portúgalski stjórinn leiddi United til þriggja sigurleikja í röð gegn Sunderland, Liverpool og Brighton, en Mbeumo skoraði þrjú mörk og lagði upp eitt í þessum leikjum.
Þetta er í fyrsta sinn sem Mbeumo hlýtur þessa viðurkenningu og hann er aðeins annar leikmaður frá Kamerún sem hlotnast hefur þessi heiður, á eftir Joel Matip sem vann hana árið 2022.
Amorim virðist vera að snúa gengi United við eftir ansi erfiða byrjun á leiktíðinni.