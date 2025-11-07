fbpx
Föstudagur 07.nóvember 2025

Enski boltinn

Darwin Nunez strax aftur til Englands?

90 Mínútur

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

433
433Sport

Tuchel útskýrir óvænt val í enska landsliðshópinn – Fékk góð meðmæli

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 7. nóvember 2025 18:00

GettyImages

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segir að jákvæð meðmæli frá Lee Carsley hafi átt stóran þátt í því að Alex Scott, miðjumaður Bournemouth, hafi nú fengið sitt fyrsta kall í landsliðshóp.

Scott, sem er 21 árs, var óvæntur inn í hópinn fyrir undankeppnisleiki HM gegn Albaníu og Serbíu, en ferill hans hefur tekið hratt stökk síðustu ár.

Hann lék með Guernsey í neðri deildum árið 2019 áður en hann fór til Bristol City, og síðan til Bournemouth sumarið 2023 fyrir 25 milljónir punda.

Tuchel segir að Carsley, sem stýrði U21-landsliðinu til EM-titils í sumar, hafi lofað frammistöðu Scotts mjög:

„Hann átti frábært EM og vann titilinn. Lee hrósaði honum mikið og samstarfinu við Elliot Anderson,“ sagði Tuchel.

„Hann hefur nú orðið fastamaður hjá Bournemouth og hefur sett mikla orku í leik sinn. Þetta er rétti tíminn til að umbuna honum og sjá hvað hann getur fært okkur.“

