Tuchel útskýrir óvænt val í enska landsliðshópinn – Fékk góð meðmæli

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segir að jákvæð meðmæli frá Lee Carsley hafi átt stóran þátt í því að Alex Scott, miðjumaður Bournemouth, hafi nú fengið sitt fyrsta kall í landsliðshóp.
Scott, sem er 21 árs, var óvæntur inn í hópinn fyrir undankeppnisleiki HM gegn Albaníu og Serbíu, en ferill hans hefur tekið hratt stökk síðustu ár.
Hann lék með Guernsey í neðri deildum árið 2019 áður en hann fór til Bristol City, og síðan til Bournemouth sumarið 2023 fyrir 25 milljónir punda.
Tuchel segir að Carsley, sem stýrði U21-landsliðinu til EM-titils í sumar, hafi lofað frammistöðu Scotts mjög:
„Hann átti frábært EM og vann titilinn. Lee hrósaði honum mikið og samstarfinu við Elliot Anderson,“ sagði Tuchel.
„Hann hefur nú orðið fastamaður hjá Bournemouth og hefur sett mikla orku í leik sinn. Þetta er rétti tíminn til að umbuna honum og sjá hvað hann getur fært okkur.“