Brynjar Björn tekur við Leikni

Leiknir greindi frá því í dag að Brynjar Björn Gunnarsson hefði verið ráðinn nýr þjáflari liðsins.
Brynjar tekur við af Ágústi Gylfasyni, sem lét af störfum eftir tímabil. Leiknir hafnaði í 9. sæti Lengjudeildar karla.
Brynjar hefur áður stýrt HK og Grindavík, sem og Örgryte í Svíþjóð. Þá var hann í starfi hjá Víkingi í sumar.
Tilkynning Leiknis
Brynjar Björn Gunnarsson hefur verið ráðinn þjálfari Leiknis og tekur hann við starfinu af Ágústi Gylfasyni sem lét af störfum eftir síðasta tímabil.
Brynjar býr yfir mikilli reynslu og var sérstakur meðþjálfari Víkings í sumar. Áður hefur hann þjálfað HK, Örgryte og Grindavík auk þess sem hann var aðstoðarþjálfari hjá Stjörnunni og Fylki.
Þá á hann að baki afar farsælan leikmannaferil erlendis með Stoke, Nottingham Forest, Watford og Reading á Englandi, Vålerenga í Noregi og Örgryte í Svíþjóð ásamt því að hafa leikið 74 A-landsleiki fyrir Íslands hönd.
Leiknisfólk býður Brynjar velkominn í Breiðholtið og hlakkar til samstarfsins en hann hefur þegar hitt leikmenn liðsins.