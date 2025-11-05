Rooney ætlar að þegja eftir að hafa mætt Van Dijk í beinni – Telur sig hafa komið Liverpool á skrið

Virgil van Dijk og Wayne Rooney mættust augliti til auglitis í beinni útsendingu stuttu eftir orðaskipti þeirra um gagnrýni á Liverpool.
Rooney hafði fyrr í vikunni gagnrýnt Van Dijk og Mohamed Salah fyrir „líkamsburð iog leiðtogahætti“ á erfiðu tímabili Liverpool og sagði hegðun þeirra á vellinum vera „áhyggjuefni“. Van Dijk svaraði gagnrýninni eftir 2-0 sigur á Aston Villa á laugardag og kallaði hana „leti gagnrýni“.
Eftir sigur Liverpool á Real Madrid, 1-0 á Anfield á þriðjudagskvöld, stóðu þeir svo hlið við hlið í viðtali hjá Amazon Prime. Stemningin var spennuþrunginn þegar umræðan beindist að orðræðunni um liðið.
„Í heimi þar sem allt er í upplausn verður maður að reyna að halda ró sinni,“ sagði Van Dijk.
„Það er svo mikið eftir af tímabilinu og margt getur gerst. Þarna var mikið suð og umræða…“
Stjórnandi útsendingarinnar, Gabby Logan, greip fram í og spurði brosandi. „Ertu að horfa á einhvern ákveðinn?“
Van Dijk svaraði með bros á vör, án þess að beina orðum sínum beint að Rooney: „Nei, nei! En það er mikilvægt að halda fókus og vinna sig út úr erfiðleikum. Gæðin eru til staðar.“
Robbie Fowler spurði þá hvort þessi háværu viðbrögð utan frá hefðu áhrif á hópinn. „Mig persónulega snertir þetta ekki,“ sagði Van Dijk. „En við erum með unga leikmenn og aðra sem þetta getur haft áhrif á.“
Rooney tók svo af allan vafa með léttu gríni. „Ég segi bara ekki neitt meira, greinilega hef ég bara komið þeim í gang og komið af stað sigurhrinu.“