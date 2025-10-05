fbpx
Sunnudagur 05.október 2025

Enski boltinn

Tómas segir gamanið hafa kárnað þegar þessi aðili blandaði sér í málið – „Ég þoli hann ekki"

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Sölvi: „Ég er smá meyr og hrærður yfir þessu akkúrat núna“

Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 5. október 2025 21:20

Mynd: DV/KSJ

„Tilfinningin er geggjuð, þetta er búið að vera svakalegt tímabil, svakaleg reynsla og lærdómur. Maður er enn að komast yfir þetta, Íslandsmeistari í fyrsta giggi,“ sagði Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings við Sýn Sport eftir að liðið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á FH í kvöld.

Víkingur er Íslandsmeistari árið 2025

„Ég er þakklátur fyrir margt, leikmennina sem gáfust aldrei upp á erfiðu tímabili, erfitt tap á móti Bröndby en hvernig strákarnir gáfust aldrei upp. Ég er virkilega stoltur af þeim, þjálfarateyminu, ég er ekkert án þeirra.

Það er mikið þakklæti sem hellist yfir mig. Ég gæti haldið áfram, stuðningsmennirnir setja nýjan standard í íslenskum fótbolta í kvöld. Ég er smá meyr og hrærður yfir þessu akkúrat núna,“ sagði Sölvi einnig meðal annars.

