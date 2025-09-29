Spáir fyrir um framtíð Gerrard og telur að þetta gæti hentað öllum

Steven Gerrard gæti bætt verðmæti við eitt þekktasta félagið í Championship-deildinni, að mati Pat Nevin, fyrrum leikmanns og sparkspekings.
Gerrard hefur verið atvinnulaus frá því í febrúar þegar hann var látinn fara frá Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu. Nú er hann orðaður við Wrexham, félag í eigu Hollywood-leikaranna Ryan Reynolds og Rob McElhenney.
Í viðtali við Escapist Magazine segir Nevin: „Wrexham er raunveruleg freisting fyrir Steven Gerrard. Hver er áhættan? Væntingarnar eru lágar hjá flestum í fótboltanum, þó ekki endilega eigendunum.“
Nevin telur að Gerrard gæti veitt liðinu eitthvað sérstakt í baráttu þess við að komast upp í ensku úrvalsdeildina á næstu árum. Hann bendir á landfræðilega nálægð Wrexham við Liverpool og segir það gæti skipt máli.
„Ég myndi ekki vera hissa ef þetta gerðist. Þetta gæti freistað Stevie G,“ sagði Nevin.
Gerrard hefur áður stýrt Rangers með góðum árangri og einnig þjálfað Aston Villa, en í Saudi-Arabíu gekk honum illa. Nú gæti nýtt ævintýri beðið í Wales, undir augum alheimsins, í gegnum Netflix og samfélagsmiðla.