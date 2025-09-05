Sögulegt kvöld fyrir Guðlaug Victor – „„Mjög ánægður með það, mjög stoltur“

„Mjög ánægður, ánægður með allt saman. Við vorum ekki feimnir að ræða það fyrir leik að við ætluðum að vinna,“ sagði Guðlaugur Victor Pálsson eftir 5-0 sigur Íslands á Aserbaídsjan í undankeppni HM í kvöld
Guðlaugur skoraði fyrsta og eina mark fyrri hálfleiksins rétt áður en flautað var til hálfleiks, bakvörðurinn knái skallaði boltann í netið.
„Mjög ánægður með það, mjög stoltur. Stærstu augnablikin eru að skora og vinna, fyrsta markið mitt á Laugardalsvelli. Þetta gaf okkur meiri ró, við gátum verið frjálsari.“
Íslenska liðið var mikið með boltann í fyrri hálfleik án þess að skapa sér mikið. „Gegn betri þjóð hefðu þeir getað refsað okkur, við héldum hreinu og skoruðum fimm.“
Eftir frábæran sigur fagna menn í kvöld en á þriðjudag er erfitt verkefni gegn Frakklandi á útivelli „Við vitum líka að það er erfitt verkefni á þriðjudaginn, gegn einu besta liði í heimi.“
