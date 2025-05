Vann ekki eitt einvígi í leiknum mikilvæga

Antony, leikmaður Manchester United, spilaði með Real Betis í gær sem lék við Chelsea í úrslitaleik Sambandsdeildarinnar.

Antony hefur spilað virkilega vel með Betis á þessu tímabili en hann gekk í raðir liðsins á láni í janúarglugganum.

Brassinn fann sig alls ekki hjá United og olli miklum vonbrigðum eftir komi frá Ajax í Hollandi.

Vængmaðurinn mætti Marc Cucurella, bakverð Chelsea, í leiknum í gær og vann ekki eitt einasta einvígi í 4-1 tapi sem vekur athygli.

Það virðist sem svo að Antony eigi í erfiðleikum með að spila gegn enskum liðum en hann hefur heilt yfir spilað vel á Spáni.

Betis mun reyna sitt til að halda leikmanninum fyrir næsta tímabil en ólíklegt er að liðið geti borgað þá upphæð sem United vill fá.

Antony did not win a single duel battle against Chelsea left back Marc Cucurella. Welcome back to the Premier League. #CFC pic.twitter.com/xJIrp354vp

— Mozo Football (@MozoFootball) May 28, 2025