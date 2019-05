Vann magnaðan sigur á Real en rekinn klukkutíma seinna – Stuðningsmenn brjálaðir

Real Betis vann virkilega góðan sigur í spænsku úrvalsdeildinni í dag er liðið mætti Real Madrid.

Gengi Betis hefur verið ágætt á tímabilinu en liðið hafnaði í 10. sæti deildarinnar.

Þrátt fyrir það þá ákvað félagið að reka Quique Setien úr starfi aðeins klukkutíma eftir sigurinn á Real.

Setien þótti gera góða hluti með Betis og vann liðið Atletico Madrid, Barcelona og Real á leiktíðinni.

Margir stuðningsmenn Betis eru æfir yfir þessari ákvörðun en Setien var að byggja upp skemmtilegt lið.

Hann tók við liðinu fyrir tveimur árum síðan og þykir Betis spila einn skemmtilegasta bolta spænsku deildarinnar.

Þessi ákvörðun þykir í raun vera til skammar en ljóst er að Setien verður ekki við stjórnvölin á næstu leiktíð.

1- Real Betis boss Quique Setien is the first away manager to win at Santiago Bernabeu and Camp Nou in a single LaLiga season since Gregorio Manzano for Mallorca in 2002/03. Intensity. pic.twitter.com/fiqh1z9Gi7

— OptaJose (@OptaJose) 19 May 2019