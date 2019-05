Brjálaðist út í ungan strák sem reyndi sitt besta – Fær mikla gagnrýni

Brett Pitman, leikmaður Portsmouth á Englandi, er ekki vinsæll á meðal knattspyrnuaðdáenda þessa stundina.

Pitman lék með Portsmouth í gær sem mætti Sunderland í umspilsleik um laust sæti í næst efstu deild.

Leiknum í gær lauk með markalausu jafntefli og fer Sunderland í úrslit eftir að hafa unnið fyrri viðureignina, 1-0.

Ungur boltastrákur fékk svo sannarlega að heyra það frá Pitman í gær er hann ætlaði að taka innkast.

Pitman blótaði og öskraði á boltastrákinn unga og taldi hann vera alltof seinan í að láta sig fá boltann.

Margir eru ósáttir við þessa framkomu Pitman sem á að vita betur en að tala niður til barna sem reyna að vinna sína vinnu.

Það er óhætt að segja að strákurinn hafi ekki verið að reyna að tefja þar sem leikurinn var á heimavelli Portsmouth.

Myndband af atvikinu má sjá hér.

Look at way this #pompey player is talking to the ball boy 😡😡

Prick pic.twitter.com/qqzd1Mypjg

— Slater ©️🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸 (@MrIlkeston2019) 16 May 2019