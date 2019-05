Jólabölvun Liverpool heldur áfram

Liverpool spilaði við Wolves í ensku úrvalsdeildinni í dag en leikið var á Anfield, heimavelli þeirra rauðu.

Sadio Mane gerði tvennu fyrir lið Liverpool sem vann 2-0 sigur en það var ekki nóg til að tryggja titilinn.

Manchester City vann sinn leik gegn Brighton á sama tíma 4-1 og endar einu stigi fyrir ofan Liverpool.

Liverpool var lengi í ákjósanlegri stöðu í deildinni og var til að mynda á toppnum um jólin.

Þetta er í þriðja sinn sem Liverpool er á toppnum um jólin en tekst samt ekki að landa titlinum í fyrsta sinn.

Only three teams in history have been top of the Premier League at Christmas failed to win the title. 🏆❌

Liverpool 2008/09

Liverpool 2013/14

Liverpool 2018/19

— BlameFootball (@blamefootball) 12 May 2019