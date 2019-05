Sjáðu sérfræðingana tryllast eftir markið í gær

Rio Ferdinand var sérfræðingur í setti BT Sport í gær er leikur Tottenham og Ajax fór fram.

Leikið var í undanúrslitum Meistaradeildarinnar en Tottenham hafði betur á útivelli með þremur mörkum gegn tveimur.

Staðan var 2-2 þar til á 95. mínútu leiksins er Lucas Moura skoraði fyrir Tottenham og tryggði liðinu farseðilinn í úrslit.

Ferdinand er sjálfur fyrrum leikmaður og vann Meistaradeildina með Manchester United á sínum tíma.

Hann algjörlega trylltist eftir mark Lucas í gær ásamt goðsögninni Glenn Hoddle.

Myndband af því má sjá hér.

😂🤣😂🤣@rioferdy5 and @GlennHoddle reacting to Tottenham’s winner is everything 🙌

Great limbs 👏 pic.twitter.com/YmZZ5UwrOy

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 8 May 2019