Þjóðin eftir ótrúlega dramatík í kvöld: ,,Hvað er í gangi?“

Tottenham er komið í úrslit Meistaradeildarinnar eftir stórkostlegan leik við Ajax í undanúrslitum í kvöld.

Tottenham var 1-0 undir fyrir seinni leik kvöldsins og lenti svo 2-0 undir í fyrri hálfleik í Hollandi.

Lucas Moura nennti ekki að kveðja strax og skoraði svo þrennu í seinni hálfleik og vann Tottenham 3-2 sigur.

Síðasta mark Lucas kom á 95. mínútu leiksins og tryggir það mark liðinu farseðilinn í úrslitin.

Þar mun Tottenham spila við Liverpool sem sló Barcelona úr keppni á Anfield í gær.

Hér má sjá brot af því besta á samskiptamiðlum eftir leik kvöldsins.

