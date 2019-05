Sjáðu hvernig hetjur Liverpool fögnuðu í gær: ,,Hafðir þú bókað sumarfrí?“

Liverpool er komið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar eftir ótrúlegan leik við lið Barcelona í gær. Leikið var á Anfield en fyrri leiknum lauk með 3-0 sigri Börsunga og var liðið því í frábærri stöðu fyrir leik kvöldsins.

Eitt mark var skorað í fyrri hálfleik í Liverpool en það gerði Belginn Divock Origi fyrir heimamenn á sjöundu mínútu. Í seinni hálfleik fór allt í gang hjá Liverpool og sérstaklega eftir innkomu Georginio Wijnaldum. Wijnaldum skoraði annað mark Liverpool á 54. mínútu með fínu skoti og svo annað stuttu seinna með frábærum skalla.

Það var svo Origi sem sá um að tryggja Liverpool áfram en hann skoraði fjórða mark liðsins eftir hornspyrnu.

Mögnuð endurkoma en fögnuð leikmanan í klefa Börsunga má sjá hér að neðan.

😍😍😍

Inside the dressing room at full-time with our Reds… pic.twitter.com/n8BePcDHfY

— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2019