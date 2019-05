Lét eins og óður maður fyrir framan myndavélina

Neil Warnock, stjóri Cardiff City, er einstakur en hann sá sína menn spila við Crystal Palace í dag.

Warnock og félagar töpuðu 3-2 á heimavelli og er nú ljóst að liðið er fallið úr ensku úrvalsdeildinni.

Warnock vakti athygli fyrir leik er myndavél á vellinum var miðað beint á þennan litríka stjóra.

Myndavélin fékk alla athygli Warnock sem starði í linsuna eins og óður maður og labbaði að henni.

Ljósmyndarinn þurfti í kjölfarið að bakka er Warnock kom nær og nær en hans leikþáttur hefur vakið verðskuldaða athygli.

Myndbandið má sjá hér.

Can we reserve a special place in the Premier League just for Neil Warnock?😂pic.twitter.com/mWEKlJaOZO

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 4 May 2019