Sjáðu hvernig Suarez fagnaði gegn Liverpool – Fór hann yfir strikið?

Luis Suarez komst á blað í kvöld er lið Barcelona mætti Liverpool í Meistaradeildinni.

Leikurinn er enn í gangi en staðan er 1-0 fyrir heimamönnum frá Spáni þessa stundina.

Það var Suarez sem gerði mark Börsunga í fyrri hálfleik eftir frábæra sendingu Jordi Alba.

Suarez er að spila við sitt fyrrum félag Liverpool en hikaði ekki við að fagna marki sínu vel og innilega.

Það eru sumir sem segja að Suarez hafi sýnt Liverpool óvirðingu með svo miklum fagnaðarlátum en hann varaði við því fyrir leikinn.

Markið og fagn hans má sjá hér.

Suarez didn’t hold back in his celebrations against his old club did he lol! Wonder if he’ll dare do that next week? Cretin — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 1 May 2019

Have always been a huge fan of Suarez but lost all respect for him after seeing that celebration 🙄 surprised at someone who’s still so admired at our club #BARLIV — Sam (@Sam37888340) 1 May 2019

Think the celebration was a bit much from Suarez considering you weren’t a household name before joining us show some respect #BARLIV — Owen Tompkins (@OwenTompkins4) 1 May 2019