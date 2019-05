Goðsögnin Casillas fékk hjartaáfall á æfingu í dag

Iker Casillas, markvörður Porto er á sjúkrahúsi þar í landi, fjölmiðlar í Portúgal segja að hann hafi fengið hjartaáfall á æfingasvæði félagsins í dag.

Casillas var við æfingu þegar hann fékk vægt hjartaáfall samkvæmt miðlum þar í landi.

Sagt er að Casillas sé þó ekki í lífshættu, hann gekkst undir aðgerð á sjúkrahúsinu.

Casillas er 37 ára gamall markvörður en lengst af lék hann með Real Madrid, þar er hann goðsögn.

Casillas hefur átt magnaðan feril en hann stóð vaktina lengi vel í marki Real Madrid.

