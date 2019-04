Umdeild skilaboð frá umboðsmanni Salah: ,,Grjóthaldiði kjafti“

Mohamed Salah, leikmaður Liverpool á Englandi, skoraði stórkostlegt mark í dag er liðið mætti Chelsea.

Liverpool vann sterkan sigur í titilbaráttunni á Englandi og hafði betur með tveimur mörkum gegn engu.

Salah skoraði annað mark Liverpool í leiknum með frábæru langskoti fyrir utan teig.

Egyptinn varð fyrir áreiti á dögunum en stuðningsmenn Chelsea sungu niðrandi söngva um hann í vikunni.

Þar var Salah kallaður ‘sprengjuvargur’ og var bent á það að hann væri múslimi. Hann svaraði fyrir sig á vellinum.

Umboðsmaður Salah, Ramy Abbas Issa, svaraði einnig fyrir þetta á Twitter er hann birti mynd af vini sínum með textanum „STFU“ eða ‘Shut the fuck up’.

Það væri best fyrir suma að halda sér saman.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 14 April 2019