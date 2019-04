Leikur Rúnars og félaga stöðvaður vegna kynþáttaníðs – Apahljóð úr stúkunni

Rúnar Alex Rúnarsson hélt hreinu í frönsku úrvalsdeildinni í dag er Dijon mætti Amiens í 32. umferð.

Rúnar og félagar þurftu í raun á sigri að halda í leiknum en liðið er nú sex stigum frá öruggu sæti.

Jafntefli var niðurstasðan á vellinum í Dijon þrátt fyrir að heimamenn hafi átt 18 marktilraunir gegn fjórum.

Ömurlegt atvik átti sér stað í leiknum í kvöld en hann var stöðvaður í fimm mínútur vegna rasisma.

Stuðningsmenn Dijon beindu niðrandi söngvum í átt að varnarmanninum Prince-Desir Gouano sem spilar með Amiens.

Um var að ræða kynþáttaníð en bæði lið neituðu að halda áfram keppni á meðan söngvarnir heyrðust á vellinum.

Gouano er dökkur á hörund en hann er 25 ára gamall og á að baki leiki fyrir yngri landslið Frakklands.

Stuðningsmenn Dijon buðu upp á apahljóð í átt að Gouano sem var að vonum sár hlustandi á áreitið.

Dijon’s Ligue 1 game v Amiens was interrupted for five minutes when teams stopped playing after French defender Prince Gouano was subjected to alleged racist chants.

