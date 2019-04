Átti Salah að fá beint rautt í kvöld? – Sjáðu hvað gerðist

Mohamed Salah, leikmaður Liverpool, var mögulega heppinn að fá ekki rautt spjald í kvöld í leik gegn Porto.

Liverpool vann góðan 2-0 heimasigur á þeim portúgölsku í 8-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Salah fór ansi harkalega í Danilo Pereira, leikmann Porto í leiknum en hann fór með takkana beint í sköflunginn á miðjumanninum.

Dómari leiksins sá ekkert athugavert við brot Salah sem slapp við refsingu og fékk ekki gult spjald.

Hér má sjá atvikið og dæmi nú hver fyrir sig.

Not even a yellow for Salah…#ChampionsLeague #LIVPOR pic.twitter.com/bg5waP2fo7

— Solah (@TARA_Solah) 9 April 2019