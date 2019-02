Steinunn Radha varð fyrir enn einni kynþáttahatursárásinni: Tekin kverkataki, kýld í magann og hótað lífláti

Steinunn Radha varð fyrir því í nótt að fjórir karlmenn gerðu aðsúg að henni, höfðu uppi hatursfull rasísk ummæli í hennar garð og einn mannanna tók hana hálstaki og hótaði henni lífláti. Einnig fékk hún högg í kviðinn.

Steinunn er tvítug stúlka sem oft verður fyrir ótrúlegum fordómum vegna útlits síns. Hún var ættleidd frá Indlandi átta mánaða gömul, er dökk á hörund og áberandi lágvaxin. Um atvikið sem átti sér stað í nótt skrifaði Steinunn þennan pistil á Facebook-síðu sína:

Ég var röng kona á röngum stað um eitt leytið í nótt. Ég steig út úr strætó á Lækjartorgi til þess að hitta vinkonu mína en hún beið í nokkurra mínútna, kannski þriggja, göngufæri. Ég hafði tekið nokkur skref í átt að áfangastað þegar einhverjir fjórir karlmenn stoppa mig með því að segja “Hey there little buddy.” Þegar ég snéri mér við fóru þeir að öskra: „Little asian, black disgusting bitch. Fuck you, go to hell.” Eitthvað öskraði innra með mér þannig að ég ákvað í fljótfærni að svara þeim “Ég elska ykkur líka.” Því að það eina sem virkar á hatur er kærleikur og eins og vinur minn sagði, þú slekkur ekki logandi eld með því að kyndla upp í honum með eldsneyti. Þeir eltu mig og tóku mig kverkataki. „If we see you again, we might kill you.” Eftir þá setningu fékk ég högg á kviðinn. Eftir það gengum við í sitthvora áttina og ég passaði mig að hlaupa ekki til þess að virka ekki hrædd, þó ég hefði vissulega verið það. Það er einmitt það sem þeir hefðu viljað sjá. Ég læt karma sjá um þá, þar sem skelfingin var tilfinningunni yfirsterkari um að hringja á lögregluna. Þetta er fordómalausa Ísland. Þeir sem segja mér að vera þakklát og hætta að væla, mega bíta í sig. Lifi ástin.