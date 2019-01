Twitter logar: „Fegin að fá Bergþór tussutrylli Ólason og erkilúserinn Gunnar Braga aftur“

Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason, þingmenn Miðflokksins, snúa aftur til starfa á Alþingi í dag. Þeir fóru í leyfi frá þingstörfum vegna Klaustursmálsins, en í upptökunum sem DV og fleiri fjölmiðlar birtu, heyrðust þeir níða skóinn af fjölda fólks meðan þeir sjálfir voru heyranlega nær ofurölvi.

Gunnar Bragi heyrðist meðal annars tala um þingkonur Samfylkingarinnar sem „apaketti“ og „guggur“, ásamt ummælum um söngvarann Friðrik Ómar og Þjóðkirkjuna. Bergþór gekk þó einna lengst og kallaði hann Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, „kuntu“ og Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra „tík“ svo fátt eitt sé nefnt.

Endurkoma þeirra á þing í dag hefur vakið mjög hörð viðbrögð á Twitter en hluta þess má sjá hér fyrir neðan.

"hún virðist klippt saman og margt í fréttaflutningi af tali okkar og talsmáta hefur verið tekið úr samhengi…" Endilega segðu mér, Bergþór, í hvaða samhengi hljómar: "húrrandi klikkuð kunta" vel? Þetta er mesta "sorry not sorry" afsökun sem ég hef lesið. https://t.co/WMQuEUwtJL

— Ingunn Lara (@IngaLalu) January 24, 2019