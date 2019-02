Heiðrún samdi lag fyrir Spice Girls: „Ég var bara breikdansandi á leið í bankann“ – Bjóst ekki við því sem gerðist næst

Heiðrún Anna Björnsdóttir er ein af flytjendunum sem tekur þátt í seinni undankeppni Söngvakeppninnar annað kvöld í Háskólabíói. Heiðrún Anna flytur lagið Helgi, en í viðtali á Rás 2 segir Heiðrún Anna að hugmyndin að því að taka þátt hefði fæðst fyrir rúmum áratug.

„Ég var á fundi með Simon Fuller þegar hugmyndin kom að taka þátt, en í þetta skiptið fékk ég systur mína til láta mig vita hvenær lokafresturinn væri, því ég var alltaf að missa af þessu,“ segir Heiðrún Anna, en Simon þessi er til að mynda maðurinn á bak við vinsælar hæfileikakeppnir eins og Idol, So You Think You Can Dance og sveitir á borð við Spice Girls og S Club 7.

Fundurinn með tónlistarmógúlnum gekk vel.

„Ég spilaði lag mitt Angels fyrir Simon á þessum fundi og hann var alveg harður á því að þetta ætti að vera comeback-söngull Spice Girls,“ segir söngkonan, sem var að vonum hæstánægð með tækifærið.

„Ég var bara breikdansandi á leið í bankann því hann var harður á því að þetta yrði alheimshitt og myndi selja 5 milljón eintök, og svo bara gerðist það ekki – eins og oft er í þessum bransa.“

Hlusta má á viðtalið í heild sinni hér.