Nýtt samstarf Bomarz og Svölu Björgvins: Vítamínsprauta í íslensku tónlistarsenuna

Tónlistarfólkið Bjarki Ómarsson (Bomarz) og Svala Björgvinsdóttir hafa átt gott samstarf í tónlistinni. Í vikunni gáfu þau út nýtt lag og myndband, Skin 2 Skin, þau eiga lag í Söngvakeppni Sjónvarpsins í ár og fleiri verkefni eru á döfinni.

„Við Bjarki höfum þekkst í nokkur ár og byrjuðum að semja tónlist saman fyrir ári. Við sömdum lag saman fyrir bandið hans The Retro Mutants sem heitir Falling For You og kom út fyrir áramót, þar syng ég með Viktori, sem er söngvarinn í bandinu. Svo er Bjarki í minni hljómsveit, sem spilar undir hjá mér á flestöllum giggum. Ég er með fjögurra manna geggjað band og Bjarki er trommari og tónlistarstjóri í bandinu mínu. Okkur finnst gaman að vinna saman og eigum eftir að gera mikið meira af því í framtíðinni,“ segir Svala.

Verkaskiptingin hjá þeim er þannig að þau semja laglínur og texta saman. Síðan sér Bjarki um að pródúsera og taka upp raddir og að mixa lagið líka. Lagið Skin 2 Skin, Bomarz ft. Svala kom út núna í vikunni.

„Lagið fjallar um glænýja ást sem heltekur mann. Allar þær brjáluðu og skemmtilegu tilfinningar sem blossa upp þegar maður er ástfanginn,“ segir Svala og aðspurð segja þau að þau muni semja meira saman, en plata sé þó ekki á leiðinni.

Samstarfið leiddi einnig til þess að þau eiga lag í Söngvakeppni Sjónvarpsins, Nú og Hér, sem Þórdís Imsland syngur, hvernig kom það til?

„Ég var reyndar beðin um að semja lag fyrir Söngvakeppnina í ár og ég hringdi þá bara strax í Bjarka og bað hann að koma með í það verkefni. Það hefur gengið bara nokkuð vel að búa til lagið, við Bjarki erum samt bæði með sterkar skoðanir og rökræðum mikið um lagasmíðar og production. Erum stundum eins og systkini þegar kemur að því að semja tónlist saman. Förum stundum að rífast um tónlistina því við erum með mikla ástríðu fyrir lagasmíðum og tónlistarstefnum. En það er bara hollt og gott að lætur mann bara vinna harðar og betur,“ segir Svala.

„Nei, aldrei. Ég er búin að keppa sem flytjandi og ég vil að aðrir fái tækifæri til að spreyta sig,“ segir Svala aðspurð hvort að það hafi ekki komið til greina að hún flytti lagið sjálf. „Ég samdi til dæmis The Wiggle Wiggle Song fyrir Haffa Haff í Söngvakeppninni 2008 og ég gerði það bara vegna þess að það var hans draumur að keppa í þessari keppni. Það er svipað uppi á teningnum núna því ég vissi að það var langþráður draumur hjá Þórdísi að keppa og þess vegna var fullkomið að láta hana fá lagið.“

Svala er öllu þekktari í tónlistarbransanum en Bjarki, en hún er búin að syngja síðan hún var barn að aldri, fyrst með föður sínum, Björgvini Halldórssyni, og síðan sóló og með hljómsveitinni Steed Lord og fleiri sveitum. En hver er Bjarki Ómarsson (Bomarz)?

„Ég ólst upp í Árbænum og áhuginn á tónlist vaknaði snemma, þar sem það var alltaf tónlist á heimilinu. Ég hef tónlistargenin klárlega frá pabba, Ómari Einarssyni gítarleikara,“ segir Bjarki, sem er stofnandi og meðlimur eitís hljómsveitarinnar The Retro Mutants.

„Hljómsveitin er project sem er í miklu uppáhaldi hjá mér, enda alveg bullandi eitís. Við höfum verið að gera nýtt eitís í stað þess að reyna að finna upp hjólið. Mæli algjörlega með því að fólk kíki á Spotify og kíki á okkur.“

Þú ert mikill aðdáandi eitís sándsins. Hvað er það sem heillar þig mest við þann hljóðheim og fíling?

„Ég er algjör eitís fíkill og innblásturinn kemur héðan og þaðan, aðallega þaðan, en samt stundum héðan líka,“ segir Bjarki og hlær. „Nei, ég segi svona, það eru klárlega tilfinningar, tónlist er bara tjáning eins og hvert annað listform.“

Bjarki hefur verið edrú í þrjú ár og segir það hafa haft mjög góð áhrif á lífið. „Auðvitað er það ekkert alltaf eitthvað auðvelt, en lífið á ekkert endilega að vera það alltaf. Ég var mjög hömlulaus þegar kom að hugbreytandi efnum svo að ég er mjög þakklátur í dag fyrir að hafa tekið mig á. Ég áttaði mig ekki fyrr en löngu seinna á að ég var bara að flýja raunveruleikann.“

Þú gerðir nýlega lag, San Fransisco, með tónlistarkonunni Kinne Lane. Hvernig kom það samstarf til?

„Það var ótrúlega skemmtilegt og óvænt, umboðsmaðurinn hennar hafði samband við mig í gegnum Instagram og sagðist fíla hljómsveitina mína The Retro Mutants sem ég sem og pródúsera fyrir og hann vildi þá endilega að ég semdi einhver lög með Lane fyrir plötuna hennar. Ég auðvitað sló til og hef verið að stússast í alls konar með henni, þar á meðal í San Francisco.“

Bjarki hefur einnig unnið mikið með spænska upptökustjóranum Iago Pico og farið í nokkrar ferðir til Spánar í hljóðver. „Já, ég kynntist þeim Iago Pico, eiganda Pouland Studios, og Michel Sult gítarleikara í gegnum netið. Það voru góð kynni, mikið stúss og góðar minningar. Hef bæði samið með þeim og spilað session trommur fyrir þá ásamt því að hafa unnið í öðru með þeim.“

Líkt og áður segir eiga þau lag í Söngvakeppninni í ár, en hvernig varð Þórdís Imsland fyrir valinu sem söngkona lagsins?

„Ég kynntist Þórdísi í The Voice 2016 þegar hún var í Team Svala þar. Við urðum bestu vinkonur bara alveg strax og ég varð ástfangin af hennar rödd um leið og hún byrjaði að syngja. Ótrúlega tær og sérstök rödd og svo er hún yndisleg persóna, falleg að innan sem að utan. Hún var bara alveg fullkomin fyrir lagið. Og ég vissi að það var búinn að vera draumur hennar svo lengi að keppa í Söngvakeppninni. Þetta er hennar moment og ég er bara þarna til að styðja hana og vera hennar klappstýra. Þórdís var hluti af mínu umboðsteymi í gegnum allt Eurovision-ferlið mitt og hún fór í gegnum allt dæmið með mér og var mín stoð og stytta. Hún fór með okkur til Kiev og var ómetanlegur stuðningur fyrir mig þar. Rosagaman að vera hinum megin við borðið núna og sjá hana í mínum sporum í þetta skiptið. Það gefur mér mikið að sjá hana í essinu sínu,“ segir Svala.

Hún og Bjarki lofa flottu atriði í keppninni og íslenskur hönnuður er búinn að sérsauma kjól á Þórdísi. Mikið er lagt í atriðin, þau vilja ekki gefa neitt upp en hvetja fólk til að horfa á keppnina 9. febrúar.

„Það er mikið af geggjuðum lögum og frábærum flytjendum. Mér finnst auðvitað lagið okkar mjög sterkt, Hatari er frábært, Elli Grill og hans teymi er mjög kúl og svo finnst mér lagið hans Friðriks Ómars sjúklega fallegt. Þetta verður rosaspennó og svaka show og allir eru að setja allt sitt í þetta og þá verður keppnin svo skemmtileg,“ segir Svala.

Það verður gaman að fylgjast með Bjarka og Svölu áfram, en bæði eru með fjölda verkefna framundan bæði saman, og hvort í sínu lagi í samstarfi við aðra. „Spennandi tímar framundan,“ segja þau.