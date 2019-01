Plastskeiðar og búningaveisla – Aðdáendahátíð tileinkuð einni bestu verstu mynd allra tíma

Bíó Paradís stendur að heljarinnar aðdáendaveislu tileinkaðri hrakfallaverkinu The Room ásamt Íslandsvininum Greg Sestero, sem lék hin víðfræga Mark í költ-myndinni. Sestero mætir til Íslands í þriðja sinn og verður sérstakur heiðursgestur aðdáendaveislunnar sem fer fram föstudaginn 18. og laugardaginn 19. janúar.

Margir hverjir kannast við nafnið Tommy Wiseau, en hann leikstýrði, skrifaði, framleiddi og lék aðalhlutverkið í The Room. Myndin er þekkt fyrir að vera ein versta mynd sem gerð hefur verið. Hún kom út árið 2003 og var sýnd við einstaklega dræmar viðtökur í Los Angeles (flestir gestir vildu fá endurgreitt áður en hálftími var liðinn) þar sem ungir kvikmyndaáhugamenn rákust á hana og sáu húmorinn í hörmungunum. Þar draga áhorfendur hana sundur og saman í háði á sama tíma og þeir undra sig á því hvernig hægt er að gera svona góða vonda mynd.

Á föstudeginum mun Greg frumsýna nýjustu mynd sína Best F(r)iends: Volume II sem hann lék í ásamt Tommy Wiseau, en þetta er beint framhald Best F(r)iends: Volume I sem einnig verður sýnd á undan til að hita upp fyrir lokakaflann í þessum einstaka kvikmyndabálk sem vinirnir Greg og Tommy hafa skapað um vinskap sem fer út af sporinu vegna græðgi, haturs og afbrýðisemi.

Greg mun kynna báðar myndir fyrir sýningar ásamt því að taka þátt í spurt og svarað eftir frumsýninguna á Volume II.

Laugardagurinn mun alfarið snúast um The Room, þar sem við hefjum leika með Pub Quiz tilvitnunarkeppni ásamt því að blásið verður til búningakeppni og hægt verður að taka upp stuttar senur úr myndinni í galleríi Bíó Paradísar, en veitt verða verðlaun seinna um kvöldið fyrir bestu búningana og senurnar. Einnig verður sýnd heimildarmyndin A Night Inside The Room og í beinu framhaldi mun Greg vera með upplestur úr upprunalegu handriti The Room með þátttöku áhorfenda.

Hápunktur kvöldsins sem allir hafa að sjálfsögðu beðið eftir verður einstök partí-þáttökusýning á The Room þar sem plastskeiðar og háfleygar setningar munu fljúga um salinn í sönnum anda myndarinnar.

