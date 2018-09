Birkir fékk loksins tækifærið og skoraði – Stuðningsmenn Villa bálreiðir

Það kom loksins að því, íslenski landsliðsmaðurinn Birkir Bjarnason var í byrjunarliði Aston Villa í kvöld.

Birkir hefur verið úti í kuldanum hjá Villa á tímabilinu og hefur fengið fáa sénsa undir stjórn Steve Bruce.

Bruce ákvað þó að gefa Birki sénsinn í kvöld gegn Bristol City og sér væntanlega ekki eftir því.

Bristol komst yfir í leiknum en undir lok fyrri hálfleiks jafnaði Birkir með góðum skalla og staðan 1-1.

Stuðningsmenn Villa eru margir reiðir út í Bruce og vilja sjá hann nota Birki meira en hann hefur gert.

Þrátt fyrir góða frammistöðu í kvöld þá búast þeir við að Bruce taki Birki úr liðinu fyrir næsta leik.

Vonandi fær okkar maður tækifæri eftir mark í kvöld en miðað við Twitter-færslur stuðningsmanna er það ólíklegt.

I get sick of banging on about Bjarnason, he gets around the pitch, tackles, intercepts, makes a pass and can score a goal. So naturally he gets dropped for no reason on a regular basis. #avfc — Ivo Stas (@AVFC4CGSC) 28 September 2018

Why Bruce does not play Bjarnason every match is beyond me he is a goal scorer not rocket science Bruce!!! — Jillian Smith (@jillybabes) 28 September 2018

Bjarnason needs to be in the team more!!!! — Harry Cunningham (@MyNamesHarry) 28 September 2018

Bjarnason will either be subbed or put in goal at half time by Bruce…You heard it here first 👀🤣 #AVFC #BruceOut — Ben Cash (@Cashy_BC13) 28 September 2018

I felt happy that it was Bjarnason as he’s been treated like shit by Bruce but I just can’t feel anything till that potato has gone. — JoJo Donovan (@JoJoDonovan) 28 September 2018

That’s Bjarnason dropped next game then… — Pritch (@spartacuspritch) 28 September 2018

Before that goal I reckon Bjarnason would have been sacrificed at HT. Good header and good delivery from Hourihane. #avfc — Claret Villans (@ClaretVillans) 28 September 2018

Well done Birkir…!! Dropped next match — Andrew Talbot (@andrewtalbot72) 28 September 2018

Be ironic if Thor saved Bruce’s job after Bruce constantly leaves him out the team — villa_views (@villanews11) 28 September 2018

Great goal,still be on bench Tuesday no doubt — Darren heenan (@heenan_darren) 28 September 2018