Þrjú ár frá einum merkilegasta degi í íþróttasögu Íslands – Sjáðu hvað gerðist

Í dag eru liðin þrjú ár frá einum merkilegasta degi í íþróttasögu Íslands, dagur sem margir munu aldrei gleyma.

Þann 6. september árið 2015 tryggði Ísland sér sæti á sínu fyrsta stórmóti er við tryggðum okkur farseðilinn í lokakeppni EM 2016.

Mótið í Frakklandi var fyrsta stórmótið í sögu karlalandsliðsins og svo tveimur árum síðar spilum við á okkar fyrsta heimsmeistaramóti.

Frammistaða strákanna í Frakklandi var hreint út sagt mögnuð og komumst við alla leið í 8-liða úrslit.

Eftir að hafa slegið England úr keppni í 16-liða úrslitum reyndist Frakkland of stór biti fyrir okkar menn.

Það er þó afar gaman að rifja þessa tíma upp en strákarnir fengu einnig hetjulegar móttökur hér heima.

#OnThisDay in 2015, Iceland became the smallest nation to ever qualify for the Euros… and England fans know the rest 😳

10% of the country’s population turned up to welcome them home as heroes!🇮🇸🇮🇸🇮🇸 pic.twitter.com/VD9jUKXmRc

— Match of the Day (@BBCMOTD) 6 September 2018