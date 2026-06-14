Þessi sögulega mynd vitnar um mikilvæga vísindalega uppgötvun

Lorenz uppgötvaði að á fyrstu 36 klukkustundunum eftir að grágæs kemur í heiminn, þá tengist hún fyrstu lifandi verunni, sem hún sér og heyrir í, tryggðaböndum. Þetta þarf ekki endilega að vera móðirin. Þetta getur verið hvað sem er sem hreyfist og hljómar á réttan hátt.
Lorenz sá til þess að hann væri fyrsta lífveran sem grágæsaungarnir sáu eftir að þeir komu í heiminn. Þetta varð til þess að ungarnir litu á hann sem móður sína og fylgdu honum eftir hvert sem, hvort sem var á landi, í vatni eða inn í húsið hans. Þekktasta gæsin hans, Martina, fylgdi honum eftir hvert fótmál árum saman.
Þetta gerist hjá fleiri dýrategundum en gæsum, bæði hjá ýmsum öðrum fuglategundum og spendýrum. Fyrirbærið er háð þröngum tímamörkum þar sem þessi tengsl myndast. Þegar sá tímarammi lokast, þá er tengingin á sínum stað og ekki hægt að breyta henni.
Lorenz fékk Nóbelsverðlaunin 1973 fyrir störf í þágu dýravelferðar.