Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband

Þegar maður notar gervigreindarforritin, þá virðist ekki vera mikill munur á hvort maður spyrji einfaldrar spurningar eða fái aðstoð við að gera langt myndband. En niðurstöður nýrrar rannsóknar sýna að orkunotkun gervigreindarinnar er mjög mismunandi eftir því hvað hún er beðin um. YLE og TechChrunch skýra frá þessu.
Sam Altman, forstjóri OpenAI, sagði eitt sinn að forritið noti 0,34 kílóvattstundir að meðaltali til að svara hverri spurningu. Aðrir segja að flóknar spurningar krefjist mun meiri orku, eða allt að 20 kílóvattstunda.
Munurinn liggur í hversu lengi forritið þarf að reikna, hversu mikinn texta það þarf að búa til og hversu mikillar vinnslugetu er krafist af tölvunni.
MIT Technology Review hefur eftir vísindamönnum að það þurfi um 3,4 milljónir júla þegar gervigreind býr til fimm sekúndna myndband. Þetta jafnast á við orkunotkun örbylgjuofns í eina klukkustund.
Það þarf síðan vatn til að kæla gagnaverin niður og er talið það þurfi um hálfan lítra af vatni fyrir hverjar 20 til 50 spurningar.