Pressan

Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin

Pressan
Sunnudaginn 15. mars 2026 19:30

Bandaríski draumurinn er farinn að snúast við.

Í 250 ár hafa Bandaríkin verið landið sem fólk fór til og vildi fara til í von um að geta látið ameríska drauminn rætast. En nú hefur draumurinn snúist við því nú vill fimmti hver Bandaríkjamaður yfirgefa landið og flestir vilja komast til Evrópu.

The Wall Street Journal skýrir frá þessu og segir að á síðasta ári hafi fleiri flutt frá Bandaríkjunum en til þeirra. Þetta er byggt á tölum frá Brookings Institute.

Trump-stjórnin hefur skýrt þessa þróun með því að þetta sanni að brottvísanir innflytjenda beri árangur. En undir þessari pólitísku siguryfirlýsingu leynist óþægilegur sannleikur – Það eru ekki bara innflytjendur sem yfirgefa Bandaríkin, það gera innfæddir Bandaríkjamenn í stórum stíl. Svo margir að brottflutningur í þessum stíl hefur ekki átt sér stað síðan í kreppunni miklu á fjórða áratugnum. Þá héldu Bandaríkjamenn til Sovétríkjanna í von um vinnu og réttlæti.

En í dag liggur straumurinn til Evrópu og það bætist sífellt við.

Á síðasta áratug hefur fjöldi bandarískra ríkisborgara á Spáni og í Hollandi tvöfaldast. Í Portúgal er aukning enn meiri eða 500% síðan heimsfaraldur kórónuveirunnar skall á.

Rúmlega 31.000 Bandaríkjamenn fengu írskan ríkisborgararétt 2024. 6.600 Bandaríkjamenn sóttu um ríkisborgararétt í Bretlandi á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri.

Nú hafa að minnsta kosti 1,5 milljónir Bandaríkjamanna varanlega búsetu í Evrópu og  eru námsmenn, afkomendur innflytjenda eða fólk sem er mánuðum saman í álfunni með vegabréfsáritun sem ferðamenn ekki taldir með.

Niðurstöður kannana Gallup sýna að fimmti hver Bandaríkjamaður vill gjarnan flytja alfarinn úr landi. 2008 var hlutfallið einn af hverjum tíu. Hjá konum á aldrinum 15 til 44 ára er hlutfallið 40%.

Millistéttin flytur

Bandaríkin laða enn auðmenn til sín. Á síðasta ári fluttu 7.500 milljónamæringar þangað en Evrópa missir ofurríka fólkið.

En straumurinn, sem liggur í hina áttina, er að mestu borinn uppi af millistéttinni. Arkitektar, ráðgjafar, fráskildar konur, lífeyrisþegar og barnafjölskyldur eru meðal þeirra sem flytja.

Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
„Þetta geri ég aldrei í svefnherberginu“
DNA úr tveimur mönnum var eins – Hvor þeirra var morðinginn?
Læknir varar við – Þess vegna máttu aldrei halda prumpi í þér
Marjorie Taylor Greene með hrollvekjandi viðvörun varðandi Trump – „Ég held að hann sé ekki að grínast“
Þessar plöntur elska kaffikorg – Vaxa hraðar, verða sterkari og fallegri
Gæti skeifa leyst 26 ára gamla ráðgátu?
Ítalía velti Grikklandi úr toppsætinu
Segir að kona sem sakaði Trump um brot gegn sér hafi fengið sáttagreiðslu frá dánarbúi Epsteins
Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Reyndi að valda konu fósturláti með því að setja sterkt verkjalyf í lasagna
