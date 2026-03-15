Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin

The Wall Street Journal skýrir frá þessu og segir að á síðasta ári hafi fleiri flutt frá Bandaríkjunum en til þeirra. Þetta er byggt á tölum frá Brookings Institute.
Trump-stjórnin hefur skýrt þessa þróun með því að þetta sanni að brottvísanir innflytjenda beri árangur. En undir þessari pólitísku siguryfirlýsingu leynist óþægilegur sannleikur – Það eru ekki bara innflytjendur sem yfirgefa Bandaríkin, það gera innfæddir Bandaríkjamenn í stórum stíl. Svo margir að brottflutningur í þessum stíl hefur ekki átt sér stað síðan í kreppunni miklu á fjórða áratugnum. Þá héldu Bandaríkjamenn til Sovétríkjanna í von um vinnu og réttlæti.
En í dag liggur straumurinn til Evrópu og það bætist sífellt við.
Á síðasta áratug hefur fjöldi bandarískra ríkisborgara á Spáni og í Hollandi tvöfaldast. Í Portúgal er aukning enn meiri eða 500% síðan heimsfaraldur kórónuveirunnar skall á.
Rúmlega 31.000 Bandaríkjamenn fengu írskan ríkisborgararétt 2024. 6.600 Bandaríkjamenn sóttu um ríkisborgararétt í Bretlandi á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri.
Nú hafa að minnsta kosti 1,5 milljónir Bandaríkjamanna varanlega búsetu í Evrópu og eru námsmenn, afkomendur innflytjenda eða fólk sem er mánuðum saman í álfunni með vegabréfsáritun sem ferðamenn ekki taldir með.
Niðurstöður kannana Gallup sýna að fimmti hver Bandaríkjamaður vill gjarnan flytja alfarinn úr landi. 2008 var hlutfallið einn af hverjum tíu. Hjá konum á aldrinum 15 til 44 ára er hlutfallið 40%.
Millistéttin flytur
Bandaríkin laða enn auðmenn til sín. Á síðasta ári fluttu 7.500 milljónamæringar þangað en Evrópa missir ofurríka fólkið.
En straumurinn, sem liggur í hina áttina, er að mestu borinn uppi af millistéttinni. Arkitektar, ráðgjafar, fráskildar konur, lífeyrisþegar og barnafjölskyldur eru meðal þeirra sem flytja.