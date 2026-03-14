Þessar plöntur elska kaffikorg – Vaxa hraðar, verða sterkari og fallegri

En það eru ekki allar plöntur sem þola kaffikorg og því er gott að vita hvaða plöntur þola kaffikorg og hvernig er hægt að nota hann án þess að skaða jarðveginn.
Meðal næringarefnanna í kaffikorgi eru köfnunarefni, fosfór og kalíum en þessi þrjú efni eru talin vera mjög mikilvæg fyrir hollan og góðan vöxt. Þess utan inniheldur kaffikorgur magnesíum og kopar sem virkja efnaskipti í rótum gróðursins.
Þegar kaffikorgur brotnar niður, bætir hann jarðveginn, bætir loftflæðið og laðar orma að en þeir eru mikilvægir bandamenn sem bæta uppbyggingu jarðvegsins og hjálpa rótunum að anda. Þeir ýta einnig undir vöxt gagnlegra örvera.
Það er ekki sama hvernig kaffikorgurinn er notaður því sýrustig hans og áferð getur verið skaðleg ef hann er notaður í miklu magni eða er rakur. Greenvibe skýrir frá þessu.
Til að forðast myglusvepp er best að þurrka kaffikorginn vel áður en hann er notaður í garðinum. Það þarf líka að blanda mold eða moltu saman við hann og eiga hlutföllin að vera einn á móti fjórum hlutum af mold eða moltu. Það má ekki leggja kaffikorginn í þykkt lag.
Mælt er með að setja um 1,25 cm þykkt lag af kaffikorgi á um 10 cm dýpi. Með því losnar um næringarefni um leið og uppbygging jarðvegsins og vatnsflutningur um hann batnar.
Meðal þeirra plantna sem þola kaffikorg vel, eru:
Rósir, hortensíur, tómatplöntur og jarðarberjaplöntur.