Fimmtudagur 12.mars 2026

Reyndi að valda konu fósturláti með því að setja sterkt verkjalyf í lasagna

Pressan
Fimmtudaginn 12. mars 2026 21:30

Amber Snow. Lögreglumynd.

Kona í Decorah í Iowa-ríki í BNA, hefur verið handtekin og ákærð fyrir byrlun. Er henni gefið að sök að hafa reynt að framkalla fósturlát hjá ófrískri konu með því að byrla konunni og fjölskyldu hennar sterku verkjalyfi sem hún setti í lasagna-rétt.

Hin ákærða heitir Amber Snow og er 36 ára gömul. Hún er í gæsluvarðhaldi. Verkjalyfið sem sett var í réttinn var oxycodone, en það er sterkt verkjalyf úr flokki ópíóða. Rétturinn var borinn á borð fyrir fjölskyldu tveggja fullorðinna og tveggja barna í janúar. Ekki fylgir fréttunum hvaða afleiðingar neyslan hafði á fólkið en sýnishorn af réttinum fóru til lögreglu og tæknideild lögreglunnar fann leifar af lyfinu í sýnishorninu.

Rannsókn lögreglunnar á símagögnum hefur leitt í ljós að Amber Snow og vitorðsmenn hennar ræddu um að byrla fólkinu oxycodone í desember árið 2025. Einnig liggur fyrir að Amber Snow og fjölskyldan sem var byrlað deila forræði yfir barni og barnið vissi um þessar ráðagerðir. Ófríska konan hafði hins vegar enga hugmynd um að verið væri byrla henni lyfinu.

Amber Snow var ákærð þann 10. mars.

Nánar má lesa um málið hér.

