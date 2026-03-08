Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann

En góðu fréttirnar eru að þú getur breytt þessu á einum degi og líkaminn mun elska þig fyrir vikið.
Líkaminn hefur þörf fyrir um tvo lítra af vökva daglega, það er háð því hversu mikið þú hreyfir þig.
Ef þú, eins og svo margir yfir fertugu, finnur ekki alltaf greinilega fyrir þorsta, þá getur það endað með að þú ruglar honum saman við hungurtilfinningu. Woman.dk skýrir frá þessu og bendir á að þetta hafi í för með sér óþarfa át sem aftur verði til þess að kílóin safnist fyrir á líkamanum.
Vatn kemur einnig að gagni í baráttunni við hina klassísku síðdegisþreytu, höfuðverk og lélega einbeitingu. Vatnið heldur slímhimnunni rakri og ónæmiskerfinu í toppformi.
Svo er vatn nauðsynlegt til að maturinn geti farið í gegnum þarmana án vandræða.
Hér eru fimm góð ráð hvað þetta varðar:
Drekktu eitt glas af vatni þegar þú ferð á fætur og eitt áður en þú ferð í rúmið, gerðu þetta að fastri venju.
Settu þér markmið – Tæmdu hálfslítra flöskuna tvisvar á dag, fyrir hádegi og eftir hádegi.
Gerðu vatnið spennandi með því að setja mintu, ber, sítrónu eða gúrku í það, þá verður það ekki leiðinlegt.
Te og kaffi telst með en gosdrykkir, safi og djús telst bara sem aukaneysla.
Borðaðu vatnið þitt – Gúrka, melóna, paprika og jarðarber innihalda mikið af vökva.