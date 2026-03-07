Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi

Bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur opinberað milljónir skjala tengdum Epstein. Dobson segir að mörgum spurningum sé ósvarað í skjölunum.
Kjarninn í fullyrðingu hennar snýst um upptökur úr eftirlitsmyndavélum nóttina sem Epstein fannst látinn. Hún segir að það vanti 23 sekúndur í upptökurnar.
„Já, ég held að hann sé á lífi,“ sagði hún í hlaðvarpi og vísaði þar til að í skjölunum kemur fram að lýtalæknir hafi oft komið heim til Epstein á árunum áður en hann er sagður hafa látist.
Dobson sagðist vera að vinna með skjölin í samvinnu við þingmenn. Hún sagði að líklega hafi hluti skjalanna verið ritskoðaður of mikið og að hluti þeirra hafi ekki verið birtur.
Ekkert hefur komið fram sem sannar að Epstein sé á lífi.