Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið

Samkvæmt því sem fréttaskýrandinn Morten Strand sagði í grein í Dagbladet þá var innrásin frá upphafi byggð á röngu mati og um leið hafi hún verið söguleg mistök.
Hann bendir á að Kremlverjar hafi meðal annars reiknað með að rússneskumælandi Úkraínubúar myndu taka rússneskum hermönnum sem frelsurum. En þetta mat þeirra var kolrangt.
Stríðið hefur breyst í langvarandi og blóðug átök sem hafa haft gríðarlegan fórnarkostnað í för með sér fyrir Rússland. Refsiaðgerðir Vesturlanda hafa mjög mikil áhrif á efnahagslífið og hundruð þúsunda rússneskra hermanna hafa fallið og særst.
Mikill fjöldi hermanna hefur snúið heim eftir að hafa særst og örkumlast. Margir hafa komið heim illa farnir á sálinni. Margir þessara hermanna hafa framið gróf afbrot eftir heimkomuna.
Strand segir að stríðið snerti ekki aðeins víglínuna, heldur einnig hversdagslífið í Rússlandi. Samfélagið greiði hátt gjald og álagið vaxi eftir því sem stríðið dregst á langinn.
Að hans mati getur verið hættulegt fyrir Vladímír Pútín að hætta stríðsrekstrinum því eftir fjögur ár og miklar fórnir sé erfitt fyrir Pútín að hætta án þess að geta sýnt fram á sigur.
Að hætta án sýnilegs árangurs getur að mati Strand haft víðtæk áhrif í Kreml og ógnað pólitískri stöðu forsetans.
„Hver einasti dagur stríðsins hefur verið klikkun. Nú er þetta orðið svo slæmt að það væri klikkun af hálfu Pútíns að hætta. Stríðið er orðið pólitískt súrefni hans. Án þess á hann á hættu að deyja,“ segir Strand.
Stríðið er því orðið að tilvistarmáli fyrir Pútín. Það snýst ekki lengur bara um landsvæði, heldur einnig um völd og það að lifa af í rússneska stjórnkerfinu.