Svona velur hundurinn „uppáhaldsmanneskjuna“ sína

Sérfræðingar segja að val hundsins á uppáhaldsmanneskjunni tengist að stórum hluta hegðun fólks, stemmningunni og áhrifum þessa á hið daglega líf. Yfirleitt er það sú manneskja sem er rólegust, mest nærverandi og vingjarnlegust sem verður fyrir valinu. Focus skýrir frá þessu.
Carol Erickson, dýraverndunarsinni, sagði í samtali við CBS að hundar velji yfirleitt uppáhaldsmanneskjuna sína út frá jákvæðum upplifunum frekar en hver fóðrar þá.
Manneskja sem leikur við þá, sýnir þeim hollustu og skapar öryggiskennd hjá hundunum á auðveldara með að mynda náin tengsl við þá að sögn Erickson.
Á vefsíðunni Rover, sem fjallar um hunda, kemur fram að fyrstu sex mánuðirnir í lífi hundsins skipti miklu máli í þessu samhengi. Þeir séu afgerandi fyrir hverjum hundurinn treystir og að sterkustu böndin myndist á þessum tíma.
Þetta þýðir ekki að fullorðnir hundar geti ekki myndað sterk tengsl við fólk en það krefst þess að samskipti þeirra einkennist af þolinmæði og jafnvægi.
Það er misjafnt á milli tegunda hvernig tengslamyndunni er háttað. Til dæmis tengjast Border Collie og Schæffer yfirleitt sérstaklega sterkum böndum við einn aðila, eigandann. Þetta tengist þeim markmiðum sem þessar tegundir voru ræktaðar til að gegna, þar skiptir samstarf við eina manneskju sköpum svo hægt sé að leysa verkefnin.
Sérfræðingar Elle Vet Scineces segja að raddbeiting fólks hafi mikil áhrif á hvernig hundar bregðast við og það sama á við um líkamstjáningu og tilfinningalegt jafnvægi fólks. Manneskja sem virðist róleg og í góðu jafnvægi, er að mati hundsins traust og örugg en stress og óróleiki geta fælt hundinn frá fólki.