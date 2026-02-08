Frakkar afnema lög sem kveða á um að það sé skylda fólks í hjónabandi að stunda kynlíf

Þingið samþykkti nýlega að afnema svokölluðu „hjúskaparréttindi“ en þau kveða á um skyldu fólks til að stunda kynlíf með maka sínum. Þingið samþykkti viðbót við lögin en þessi viðbót kveður á um að þótt fólk búi saman, þá „feli það ekki í sér skyldu til að stunda kynlíf“.
Með þessari lagabreytingu verður ekki lengur hægt að nota skort á kynlífi sem rök fyrir kröfu um hjónaskilnað.
BBC segir að breytingin muni þó líklega ekki hafa mikil áhrif á dómstóla landsins en stuðningsfólk þess vonast til að hún muni koma í veg fyrir nauðganir í hjónaböndum.
„Með því að vera með svona rétt eða skyldu, þá erum við sem samfélag að samþykkja kerfi þar sem eiginmaðurinn drottnar yfir eiginkonunni og getur níðst á henni,“ sagði Marie-Charlotte Garin, þingkona.