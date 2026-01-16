Forsetagæinn segir þetta galdurinn við góða matseld

Það er fátt jafn gefandi og að elda góðan og heilsusamlegan mat frá grunni, segir Björn Skúlason, heilsukokkur, frumkvöðull og eiginmaður forseta Íslands í nýjasta heilsublaði Nettó.
Að elda góðan mat gefur okkur ekki bara betri næringu, heldur líka ró, sköpunargleði og tilfinninguna fyrir því að við séum að gera eitthvað gott fyrir okkur sjálf og fólkið okkar. Oft eru það einföldustu hráefnin sem skila mestu. Prófið ykkur áfram til að finna bragð sem virkar fyrir ykkur. Skiptið út hráefnum, bætið við kryddi, minnkið eða aukið styrk. Það er þarna, í tilraununum, sem galdurinn gerist og uppskriftirnar verða persónulegar.
Björn deilir svo einni uppskrift úr uppskriftabanka sínum:
Fyrir 4
Hráefni:
Til hliðar
Aðferð:
1)Sjóðið kínóa
Hitið 2 dl af vatni í litlum potti. Bætið kínóa út í, setjið lok á og látið sjóða í um 10 mínútur eða þar til allt vatnið hefur gufað upp.
2)Undirbúið fyllinguna
Hitið 1 msk. af ólífuolíu við meðalhita á stórri pönnu. Bætið við hvítlauk, lauk, broddkúmeni, reyktri papriku, salti og pipar og steikið þar til laukurinn mýkist. Bætið nýrnabaunum, maís og soðnu kínóa út í. Hrærið saman og blandið helmingnum af rifna ostinum saman við.
3)Fyllið paprikurnar
Hitið ofninn að 220°C. Skerið paprikur í tvennt langsum og fjarlægið fræin og strengina. Setjið fyllinguna í paprikurnar og raðið á bökunarpappír á ofnplötu.
4)Gerið tómatsósuna
Hitið 1 msk. af ólífuolíu í meðalstórum potti. Bætið tómötum, salti og pipar út í og eldið í 5 mínútur eða þar til tómatarnir mýkjast. Maukið í potti með töfrasprota (eða setjið í blandara) þar til sósan er laus við kekki. Ausið yfir paprikurnar, stráið afganginum af ostinum yfir og bakið í 20 mínútur eða þar til osturinn verður gullinn.