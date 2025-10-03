Úrval Útsýn svarar kalli um björgunarfargjöld

Ferðaskrifstofn Úrval Útsýn ákvað strax að svara kalli stjórnvalda um björgunarfargjöld fyrir farþega í vanda eftir fall Play. Frá því að staðan kom upp hefur ferðaskrifstofn aðstoðað fjölda þarþega en bæta nú við enn fleiri sætum.
Það kom fram í fréttum í gær að flugfélög hafa ekki orðið við kalli yfirvalda um aðstoð við að koma farþegum heim á viðráðanlegu verði en það hefur ferðaskrifstofan gert og bættir nú um betur.
Úrval Útsýn hefur nú sett til hliðar 200 sæti í viðbót á sérstöku verði, sem nýtast þeim sem eru á Kanaríeyjum og Madeira. Þessi flug taka á loft á morgun og næstu sólarhringum og koma því til gagns strax.
„Við finnum til samkenndar með fólkinu sem er í þessum aðstæðum og höfum frá því að staðan kom upp nýtt alla umframgetu okkur og höfum unnið að þessu hörðum höndum. Með þessum auka sætafjölda sem við erum að bæta við núna á sérkjörum erum við að gera það sem við getum – hratt, örugglega og af heilindum“ segir Þórunn Reynisdóttir, forstjóri Úrval Útsýnar.
4. okt: TFS til KEF
5. okt: ALC til KEF
7. okt: ALC til KEF
8. okt: TFS til KEF
9. okt: TFS til KEF
Flugin og upplýsingar um þau eru á vef https://uu.is/flug/. Þar eru öll flug í boði og þau sem bætast við á næstunni eru um leið sett inn á vefinn.